Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Verkehrsunfall durch ungesicherte Ladung

Bühl (ots)

Am Montagabend gegen 20:00 Uhr, kam es auf der K3749 in Richtung B3 zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und der auf einem Anhänger befindlichen Ladung eines entgegenkommenden Gespanns. Ein 58-jähriger Skoda-Fahrer soll sein Transportgut auf dem Anhänger nicht ausreichend gesichert haben, sodass das große Karosserieteil kurz nach einer Unterführung verrutschte. Die Ladung soll hierbei in den Gegenverkehr geragt sein und dabei einen ordnungsgemäß fahrenden Audi touchiert haben. Der Sachschaden beträgt circa 3.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

/ti

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell