Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Gemeinschaftlich begangene Körperverletzung

Lahr (ots)

Am Montagabend gegen 20:15 Uhr sollen in der Schillerstraße drei bislang unbekannte Täter auf einen Mann eingeschlagen haben und danach fußläufig in Richtung Marktplatz geflüchtet sein. Der stark alkoholisierten Geschädigte soll dadurch zu Boden gegangen sein und sich leicht verletzt haben.

Die Angreifer wurden durch das Opfer folgendermaßen beschrieben:

Person 1: Männlich, circa 20-30 Jahre, südländisches Erscheinungsbild, circa 180 cm groß, braune kurze Haare, kürzerer Vollbart, bekleidet mit einer beigen Hose, grauem Pullover und einer schwarzen ärmellosen Weste

Person 2: Männlich, circa 20-30 Jahre, südländisches Erscheinungsbild, circa 170-180 cm groß, braune nach hinten gegelte Haare, bekleidet mit einem schwarzen Mantel

Zur dritten Person konnte keine Beschreibung abgegeben werden.

Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben zu den Hintergründen der Tat die Ermittlungen aufgenommen und bitten mögliche Zeugen, die den Vorfall oder verdächtige Personen beobachten konnten, sich unter der Rufnummer: 07821 277-0 zu melden.

/lo

