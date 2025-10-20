Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Wohnungseinbruchsdiebstahl

Baden-Baden (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag soll es in der Staufenbergstraße zu einem Wohnungseinbruch mit Diebstahl gekommen sein. Die bislang unbekannten Täter sollen sich gewaltsam Zugang zum Schwimmbad eines Anwesens verschafft haben und anschließend durch den Flur in das Schlafzimmer gelangen sein. Daraufhin sollen sie den Raum durchsucht und Kleidungsstücke sowie weitere Gegenstände entwendet haben. Die Bewohner befanden sich zur Tatzeit im gegenüberliegenden Wohnzimmer. Es entstand ein Diebstahlschaden von mehreren Tausend Euro. Ob es sich um einen oder mehrere Täter handelt, ist nicht bekannt. Zeugen die Hinweise zur Täterschaft oder dem Tathergang geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07221 680-0 beim Polizeirevier Baden-Baden zu melden.

/si

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell