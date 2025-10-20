Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Verkehrsunfall , Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag soll es gegen 23:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L77a in Richtung Rastatt gekommen sein. An der Unfallstelle laufen zwei Fahrstreifen in einen zusammen. Hierbei streifte das Fahrzeug eines 49-jährigen VW-Fahrers den Mercedes eines 60-jährigen Lenkers an der vorderen Stoßstange. Der genau Unfallhergang konnte aufgrund der unterschiedlichen Wahrnehmungen der Beteiligten nicht abschließend geklärt werden. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07222 761-0 beim Polizeirevier Rastatt zu melden.

/ti

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell