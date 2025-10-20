PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Verkehrsunfall , Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag soll es gegen 23:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L77a in Richtung Rastatt gekommen sein. An der Unfallstelle laufen zwei Fahrstreifen in einen zusammen. Hierbei streifte das Fahrzeug eines 49-jährigen VW-Fahrers den Mercedes eines 60-jährigen Lenkers an der vorderen Stoßstange. Der genau Unfallhergang konnte aufgrund der unterschiedlichen Wahrnehmungen der Beteiligten nicht abschließend geklärt werden. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07222 761-0 beim Polizeirevier Rastatt zu melden.

/ti

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 12:06

    POL-OG: Baden-Baden - Uneinsichtiger Falschfahrer

    Baden-Baden (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag, gegen 23 Uhr, konnte eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Baden-Baden auf der Bundesstraße B500 beobachten, wie ein PKW entgegen der Fahrtrichtung fuhr. Zunächst soll der der 81-jährige VW-Fahrer die B500 in Richtung des Michaelstunnels befahren haben. Anschließend, auf Höhe der Ampelkreuzung B500/Eisenbahnstraße, habe er die Auffahrt in Richtung der ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 11:55

    POL-OG: Offenburg - Schuss mit Schreckschusswaffe

    Offenburg (ots) - Am Sonntagmittag meldete eine Zeugin gegen 13 Uhr einen Mann, der vor einem Mehrfamilienhaus in der Hindenburgstraße einen Schuss abgegeben haben soll. Die alarmierte Streifenwagenbesatzung traf den 56-jährigen Tatverdächtigen im Treppenhaus an. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde ein Einhandmesser, sowie ein Pfefferspray sichergestellt. Bei der richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 11:48

    POL-OG: Offenburg - Falscher Polizeibeamter

    Offenburg (ots) - Am 01.10.2025 soll ein 78-Jähriger telefonisch von Betrügern kontaktiert worden sein, wodurch mehrere tausend Euro Schaden entstanden sind. Dem Senior wurde durch einen "falschen Polizeibeamten" mitgeteilt, dass ein Zettel mit seinen sensiblen Daten aufgefunden wurde und sein Bankkonto nicht mehr sicher sei. Er wurde daraufhin aufgefordert, Gold im Wert von mehreren zehntausend Euro im Internet zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren