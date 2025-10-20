POL-OG: Offenburg - Schuss mit Schreckschusswaffe
Offenburg (ots)
Am Sonntagmittag meldete eine Zeugin gegen 13 Uhr einen Mann, der vor einem Mehrfamilienhaus in der Hindenburgstraße einen Schuss abgegeben haben soll. Die alarmierte Streifenwagenbesatzung traf den 56-jährigen Tatverdächtigen im Treppenhaus an. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde ein Einhandmesser, sowie ein Pfefferspray sichergestellt. Bei der richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung konnte unter anderem die Schreckschusspistole aufgefunden werden. Der Mann wurde im Anschluss, aufgrund seines psychischen Zustandes, in eine nahegelegene Fachklinik verbracht.
