POL-OG: Offenburg - Schuss mit Schreckschusswaffe

Lahr (ots) - Am Freitagmittag gegen 13 Uhr soll es in einem Drogeriemarkt am Schlossplatz zu einem räuberischen Diebstahl mit einer verletzten Person gekommen sein. Der 45-jährige Tatverdächtige soll Diebesgut aus einem Regal entnommen und in seinen Rucksack gesteckt haben. Im Anschluss soll er versucht haben die Filiale zu verlassen, woran er von einer Mitarbeiterin gehindert wurde. Bei dem Gerangel wurde sie leicht ...

