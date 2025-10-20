PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Falscher Polizeibeamter

Offenburg (ots)

Am 01.10.2025 soll ein 78-Jähriger telefonisch von Betrügern kontaktiert worden sein, wodurch mehrere tausend Euro Schaden entstanden sind. Dem Senior wurde durch einen "falschen Polizeibeamten" mitgeteilt, dass ein Zettel mit seinen sensiblen Daten aufgefunden wurde und sein Bankkonto nicht mehr sicher sei. Er wurde daraufhin aufgefordert, Gold im Wert von mehreren zehntausend Euro im Internet zu bestellen und so sein Geld "sicher" umzutauschen. Am Freitag habe er dann das Gold absprachegemäß zum Abtransport bereit gelegt. Die Tüte mit dem wertvollen Inhalt soll dann durch drei teils maskierte unbekannte Täter abgeholt worden sein. Zeugen, die Hinweise zu den Personen oder dem Tathergang machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0781 21-2820 mit den Beamten des Kriminaldauerdienstes in Verbindung zu setzen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin:

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge oder Wertgegenstände bitten. - Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis. - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Benutzen Sie NICHT die Rückruffunktion, da Sie sonst wieder bei dem Anrufer und Täter landen könnten - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. - Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen - Bei Anrufen den Hörer sofort auflegen, wenn: - Sie das Telefonat und die Angelegenheit geheim halten sollen - schnelle Entscheidungen treffen sollen - Kontakt mit Fremden aufnehmen sollen - persönliche Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegen- stände herausgeben sollen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
