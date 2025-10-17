Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberharmersbach - Verkehrsunfallflucht mit verletzter Person, Zeugen gesucht

Oberharmersbach (ots)

Am Freitagmorgen gegen 09.00 Uhr soll ein 40-jähriger Suzuki Fahrer die L94 von Zell a.H. kommend in Fahrtrichtung Oberharmersbach befahren haben, als ein PKW ihm entgegenkam und er ein Ausweichmanöver einleiten musste. Der Unfall ereignete sich unmittelbar nach dem Ortsausgang Grün im Bereich einer S-Kurve. Nach Angaben des Geschädigten sei ihm in diesem Bereich ein Auto mit überhöhter Geschwindigkeit entgegengekommen und dadurch auf die Gegenfahrbahn und die Fahrspur des 40-jährigen geraten sein. Um eine Kollision zu vermeiden, habe der Mann nach links ausweichen müssen ud prallte dabei mit seinem Suzuki gegen das Geländer der dort befindlichen Brücke. Er erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Am Suzuki entstand augenscheinlich einen wirtschaftlicher Totalschaden. Zeugen, die Hinweise zum Unfallflüchtigen oder dessen PKW geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07832 97592-0 beim Polizeirevier Haslach zu melden.

/lo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell