PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Unfall zwischen Fahrrad und Fußgängerin, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Am Freitagmorgen gegen 7.45 Uhr soll es auf der Lange Straße auf Höhe des Hindenburgplatz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einer Fußgängerin gekommen sein, bei welchem der unfallverursachende Radfahrer die Flucht ergriffen haben soll. Hierbei benutzte die Passantin den linken Gehweg in Richtung Festspielhaus, als der Radler ihr zügig und verbotswidrig auf dem Gehweg entgegengekommen sein soll. Bei der anschließenden Kollision zog sich die Geschädigte leichte Verletzungen zu. Als sie den Fahrradfahrer mit seinem Fehlverhalten konfrontierte, soll dieser aggressiv reagiert haben, woraufhin sie ihn mit der Verständigung der Polizei konfrontierte. Darauf soll er sich umgedreht haben und in Richtung Stadtmitte weggefahren sein. Die Zeugin gab folgende Beschreibung zum Unfallflüchtigen ab: Männlich, dunkelhäutig, schwarze Dreadlocks, bunte Jacke und eine schwarze Hose. Das Fahrrad beschrieb sie als Mountainbike der Marke Bulls, dessen Rahmenfarbe hauptsächlich weiß sein soll und welches keinen Gepäckträger habe. Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder der Person geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07221 32172 beim Polizeiposten Baden-Baden-Mitte zu melden.

/lo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.10.2025 – 14:00

    POL-OG: Mittelbaden - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

    Mittelbaden (ots) - ... weil der Polizeialltag auch schöne Geschichten schreibt KW42 Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 - 211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de ...

    Ein Dokument
    mehr
  • 17.10.2025 – 14:00

    POL-OG: Offenburg - Zeugen gesucht

    Offenburg (ots) - Nach Bekanntwerden des Vorfalls bei den Ermittlern der Kriminalpolizei sind diese auf der Suche nach konkreteren Informationen zu dem Geschehen am Montag gegen 10 Uhr in einem Discounter in der Schutterwälder Straße. Durch eine bislang namentlich nicht bekannte männliche Person soll in den Verkaufsräumlichkeiten des Lebensmittelgeschäfts nach Aussagen einer Zeugin mehrfach der verfassungswidrige "Hitler-Gruß" gezeigt worden sein. Weiter steht im Raum, ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 13:16

    POL-OG: Achern - Zeugen gesucht

    Achern (ots) - Eine Jugendliche sei am Mittwochabend von einem noch Unbekannten in der Berliner Straße, in Höhe der Baustelle des Klinikneubaus, aus dem Nichts angegangen und geschlagen worden. Sie hat hierdurch leichte Verletzungen erlitten. Die 15-Jährige schilderte, auf dem Nachhauseweg gewesen zu sein, als sie gegen 20:45 Uhr von hinten gestoßen und ins Gesicht geschlagen worden sei. Durch ihre Schreie sei der Angreifer geflüchtet. Eine Beschreibung des Täters war ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren