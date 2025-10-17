Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Unfall zwischen Fahrrad und Fußgängerin, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Am Freitagmorgen gegen 7.45 Uhr soll es auf der Lange Straße auf Höhe des Hindenburgplatz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einer Fußgängerin gekommen sein, bei welchem der unfallverursachende Radfahrer die Flucht ergriffen haben soll. Hierbei benutzte die Passantin den linken Gehweg in Richtung Festspielhaus, als der Radler ihr zügig und verbotswidrig auf dem Gehweg entgegengekommen sein soll. Bei der anschließenden Kollision zog sich die Geschädigte leichte Verletzungen zu. Als sie den Fahrradfahrer mit seinem Fehlverhalten konfrontierte, soll dieser aggressiv reagiert haben, woraufhin sie ihn mit der Verständigung der Polizei konfrontierte. Darauf soll er sich umgedreht haben und in Richtung Stadtmitte weggefahren sein. Die Zeugin gab folgende Beschreibung zum Unfallflüchtigen ab: Männlich, dunkelhäutig, schwarze Dreadlocks, bunte Jacke und eine schwarze Hose. Das Fahrrad beschrieb sie als Mountainbike der Marke Bulls, dessen Rahmenfarbe hauptsächlich weiß sein soll und welches keinen Gepäckträger habe. Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder der Person geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07221 32172 beim Polizeiposten Baden-Baden-Mitte zu melden.

/lo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell