POL-OG: Achern - Zeugen gesucht

Achern (ots)

Eine Jugendliche sei am Mittwochabend von einem noch Unbekannten in der Berliner Straße, in Höhe der Baustelle des Klinikneubaus, aus dem Nichts angegangen und geschlagen worden. Sie hat hierdurch leichte Verletzungen erlitten. Die 15-Jährige schilderte, auf dem Nachhauseweg gewesen zu sein, als sie gegen 20:45 Uhr von hinten gestoßen und ins Gesicht geschlagen worden sei. Durch ihre Schreie sei der Angreifer geflüchtet. Eine Beschreibung des Täters war der Leichtverletzten nicht möglich. Er soll jedoch eine helle Jogginghose getragen haben. Von der Jugendlichen im Bereich eines dortigen Gymnasiums angesprochene Passanten haben die Polizei verständigt. Eine umgehend eingeleitete Fahndung führte nicht zur Feststellung verdächtiger Personen. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben zu den Hintergründen der Tat die Ermittlungen aufgenommen und bitten mögliche Zeugen, die den Vorfall oder verdächtige Personen beobachten konnten, sich unter der Rufnummer: 07841 7066-0 zu melden.

