POL-NB: Unfall in Kurve Höhe Tankstelle

Woldegk (ots) - Die Polizei sucht Zeugen nach einem Einbruch in ein Blumengeschäft am Markt in Woldegk. Der Einbruch wurde heute Morgen gegen 07:30 Uhr festgestellt. Mutmaßlicher Tatzeitraum soll zwischen etwa 18:30 Uhr und heute Morgen sein. Es entstand ein Stehl- und Sachschaden von etwa 150 Euro. Die Polizei war für die Tatortarbeit vor Ort. Mögliche Zeugen in dieser Sache werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an das Polizeirevier Friedland unter 039601 / ...

mehr