Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach, Unterharmersbach - Handfester Disput

Zell am Harmersbach, Unterharmersbach (ots)

Bei einer handfesten Auseinandersetzung am Mittwoch in einer Unterkunft in der Hauptstraße wurden drei Bewohner leicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 17-Jähriger kurz vor 18 Uhr mit einem 19 Jahre alten Heranwachsenden in Streit geraten sein. Hierbei soll es nicht nur zu Schlägen durch den jüngeren der beiden gekommen sein. Er soll zudem eine Schere eingesetzt und seinen Kontrahenten damit verletzt haben. Ein weiterer 19-Jähriger, der schlichtend eingreifen wollte, trug bei dem Vorfall ebenfalls leichte Blessuren davon.

Von wem der Disput letztlich ausging und der Ursprung dessen ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Haslach. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

