PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Nach Bekanntwerden des Vorfalls bei den Ermittlern der Kriminalpolizei sind diese auf der Suche nach konkreteren Informationen zu dem Geschehen am Montag gegen 10 Uhr in einem Discounter in der Schutterwälder Straße. Durch eine bislang namentlich nicht bekannte männliche Person soll in den Verkaufsräumlichkeiten des Lebensmittelgeschäfts nach Aussagen einer Zeugin mehrfach der verfassungswidrige "Hitler-Gruß" gezeigt worden sein. Weiter steht im Raum, dass der noch unbekannte Mann einer Schülergruppe Worte mit rechtsradikalem Hintergrund aufgrund ihrer Behinderung zugerufen haben soll. Nach erfolgter Abklärung im Discounter sind zudem weitere Zeugenaussagen von erheblicher Bedeutung, um den Sachverhalt genau zu verifizieren, ob und wie sich der Vorfall zugetragen hat, um in diesem Zusammenhang mögliche Straftaten wegen Volksverhetzung und Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen zu verfolgen. Weitere Zeugen, die Hinweise geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Kriminalpolizeidirektion Offenburg unter der Telefonnummer 0781 21-2820 gebeten.

Über diesen Vorfall hinaus wurde heute Morgen ein Vorfall von der Bundespolizei der Kriminalpolizei Offenburg mitgeteilt. Demnach soll es vergangenen Sonntag im Bereich des ZOB zur Kontrolle eines Mannes gekommen sein, der hierbei gegenüber den Einsatzkräften der Bundespolizei ebenfalls nationalsozialistische Äußerungen von sich gegeben und den verbotenen "Hitler-Gruß" gezeigt haben soll. Gegen den Mann, einen 27-jährigen Deutschen aus der nördlichen Ortenau, wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Ob zwischen den beiden Vorfällen ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

/ks

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.10.2025 – 13:16

    POL-OG: Achern - Zeugen gesucht

    Achern (ots) - Eine Jugendliche sei am Mittwochabend von einem noch Unbekannten in der Berliner Straße, in Höhe der Baustelle des Klinikneubaus, aus dem Nichts angegangen und geschlagen worden. Sie hat hierdurch leichte Verletzungen erlitten. Die 15-Jährige schilderte, auf dem Nachhauseweg gewesen zu sein, als sie gegen 20:45 Uhr von hinten gestoßen und ins Gesicht geschlagen worden sei. Durch ihre Schreie sei der Angreifer geflüchtet. Eine Beschreibung des Täters war ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 13:00

    POL-OG: Zell am Harmersbach, Unterharmersbach - Handfester Disput

    Zell am Harmersbach, Unterharmersbach (ots) - Bei einer handfesten Auseinandersetzung am Mittwoch in einer Unterkunft in der Hauptstraße wurden drei Bewohner leicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 17-Jähriger kurz vor 18 Uhr mit einem 19 Jahre alten Heranwachsenden in Streit geraten sein. Hierbei soll es nicht nur zu Schlägen durch den jüngeren der ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 10:59

    POL-OG: Rastatt - Hochsitze beschädigt, Hinweise erbeten

    Rastatt (ots) - Bislang unbekannte Vandalen haben zwischen dem 9. Oktober 2025 und dem 12. Oktober 2025 im Stadtwald beim Segelflugplatz Baldenau drei Hochsitze mutwillig beschädigt. Ein Hochsitz wurde vollständig zersägt und ist unbrauchbar, zwei weitere wurden angesägt und müssen instandgesetzt werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren