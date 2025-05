Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Handtasche gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein Unbekannter hat am Montagmittag (12.05.2025) in einem Parkhaus an der Badstraße die Handtasche einer 77 Jahre alten Frau gestohlen. Die Seniorin begab sich nach dem Einkaufen gegen 11.50 Uhr in das Erste Parkdeck des Parkhauses. Bevor sie in ihr Auto stieg, legte sie ihre braune Handtasche auf die Rückbank ihres Autos. Der Unbekannte, der die 77-Jährige beobachtet hatte, trat an das Auto heran, öffnete die Fahrzeugtür, stahl die Handtasche und flüchtete zu Fuß Richtung Amtsgericht. In der Handtasche befanden sich mehrere Tausend Euro Bargeld und ein Mobiltelefon. Der Dieb war zirka 50 Jahre alt und etwa 170 bis 175 Zentimeter groß. Er hatte schwarze Haare und trug ein braunes Oberteil, sowie eine braune Hose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

