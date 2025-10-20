Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Uneinsichtiger Falschfahrer

Baden-Baden (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, gegen 23 Uhr, konnte eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Baden-Baden auf der Bundesstraße B500 beobachten, wie ein PKW entgegen der Fahrtrichtung fuhr. Zunächst soll der der 81-jährige VW-Fahrer die B500 in Richtung des Michaelstunnels befahren haben. Anschließend, auf Höhe der Ampelkreuzung B500/Eisenbahnstraße, habe er die Auffahrt in Richtung der Lange Straße benutzt, obwohl dies gemäß Verkehrszeichen untersagt ist. Bei der darauffolgenden Verkehrskontrolle soll der Mann sich uneinsichtig und unkooperativ gezeigt haben. Aufgrund des Gesamteindrucks des Lenkers wurde die zuständige Fahrerlaubnisbehörde über sein Fehlverhalten informiert. Zu Gefährdungen von anderen Verkehrsteilnehmern soll es nicht gekommen sein.

/lo

