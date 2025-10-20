POL-OG: Haslach - Generatorbrand
Haslach (ots)
Am Sonntagabend gegen 18:30 Uhr geriet in der Alten Hausacher Straße eine Generator in Brand, welcher zeitnah von der Feuerwehr gelöscht werden konnte. Nach Rücksprache mit der Feuerwehr, die mit acht Fahrzeugen und insgesamt 49 Einsatzkräften vor Ort war, ist die Brandursache derzeit noch unklar. Hinweise auf strafbare Handlungen liegen der Polizei momentan aber nicht vor.
/si
