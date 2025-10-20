PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ringsheim, A5 - Lastwagenfahrer verstorben

Ringsheim, A5 (ots)

Ein 59 Jahre alter Lastwagenfahrer hat am Sonntagabend auf der A5 bei Rust während der Fahrt das Bewusstsein verloren, ist in der Folge mehrfach gegen die Leitplanke geprallt und ist später trotz Reanimierungsmaßnahmen in einem Krankenhaus verstorben. Ein hinterherfahrender Zeuge konnte das sich kurz nach 22 Uhr zugetragene Szenario beobachten. Die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg haben zur Todesursache die Ermittlungen aufgenommen, wobei sich nach derzeitigem Sachstand eine medizinische Ursache abzeichnen dürfte. Bislang liegen den Ermittlern keine Hinweise auf eine Fremdbeteiligung vor. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro beziffert.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

