Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rust - Vorfahrt missachtet

Rust (ots)

Am Montagabend kam es gegen 20:45 Uhr wegen einer Vorfahrtsverletzung zu einem Verkehrsunfall auf der Ringsheimer Straße. Eine 19-jährige Hyundai-Fahrerin soll die K 5349 befahren haben, als sie beim Linksabbiegen in die Ringsheimer Straße die Vorfahrt einer 22-jährigen Mitsubishi-Fahrerin missachtete, die von dort in Fahrtrichtung Autobahn unterwegs gewesen war. Infolgedessen kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, wodurch die 22-jährige Lenkerin leicht verletzt wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beträgt insgesamt circa 7.000 Euro.

/si

