POL-OG: Durmersheim - Nach psychischem Ausnahmezustand in Fachklinik untergebracht

Durmersheim (ots)

Am Montagnachmittag soll eine Frau gegen 17:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Straße "Auf den Heilberg", mit einem Messer hantiert haben und Passanten bedroht haben. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte soll die 52-Jährige in ein nahegelegenes Waldstück geflohen sein, wodurch sie vorerst nicht auffindbar war. Gegen 18:45 Uhr soll sie im Bereich Hans-Thoma-Straße gesichtet worden sein, wo sie sich in einem offenbaren psychischen Ausnahmezustand bewegte. Dort konnte sie angetroffen werden und lies sich widerstandslos durch die Beamten festnehmen. Ein Messer wurde bei ihr nicht aufgefunden. Aufgrund ihres Zustandes wurde sie in eine nahegelegene Fachklinik verbracht.

