POL-OG: Appenweier - Zahlreiche Mängel bei Beleuchtungs- und Einbahnstraßenkontrolle

Appenweier (ots)

Beamte des Polizeipostens Appenweier haben in den Abendstunden des 20. Oktober 2025 eine mehrstündige Verkehrskontrolle mit Fokus auf die Beleuchtungseinrichtungen von Fahrzeugen sowie die Einhaltung der Einbahnstraßenregelung durchgeführt. Im Rahmen der zweistündigen Kontrolle gerieten zunächst zahlreiche Fahrzeugführer ins Visier der Beamten, deren Beleuchtungseinrichtungen Mängel aufwiesen. Hierbei wurden mehrere Fahrzeugführer beanstandet, bei denen beispielsweise Abblendlicht, Bremslicht oder Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker) nicht einwandfrei funktionierten. Die Betroffenen erhielten entsprechende Mängelberichte und haben nun eine Woche Zeit, die festgestellten technischen Mängel beheben zu lassen und dies der Polizei nachzuweisen. Ein weiterer Schwerpunkt der Kontrolle war die Einhaltung der Einbahnstraßenregelung in der Nesselrieder Straße. Auch hier mussten die Beamten zahlreiche Verstöße feststellen. Fahrzeugführer, die die vorgeschriebene Fahrtrichtung missachteten, wurden angehalten und beanstandet. Die Kontrolle dauerte insgesamt zwei Stunden an. Die Polizei Appenweier sieht sich hinsichtlich der Notwendigkeit dieser Überprüfungen bestätigt und kündigt an, dass weitere Kontrollaktionen dieser Art zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im Straßenverkehr geplant sind.

