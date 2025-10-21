PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern/Fautenbach - Nach Einbrüchen Tresor aufgefunden

Achern/Fautenbach (ots)

In der Nacht von Sontag auf Montag brachen bisher unbekannte Täter in die Büro- und Werkstatträume eines Busunternehmens in Fautenbach ein. Über eine Leiter und ein aufgehebeltes Fenster gelangten die Täter in das Obergeschoss des Gebäudes und durchsuchten im Anschluss die Räumlichkeiten. Nach jetzigem Erkenntnisstand wurden Werkzeuge wie Hammer, Brecheisen und ein Transportwagen für Reifen entwendet. In der Folge kam es zu einem weiteren Einbruch in Büroräume einer Firma in der Franz-John-Straße. Auch hier wurde ein Fenster aufgehebelt und aus einer Lagerhalle ein massiver Standtresor entwendet. Es ist zu vermuten, dass der schwere Tresor von mehreren Tätern, über eine angrenzende Straße, mit Hilfe eines Fahrzeugs weggebracht wurde. Ein aufmerksamer Anwohner an der L87 meldete am Montagmorgen, gegen 4 Uhr, dass er laute Hammerschläge in einem Maisfeld höre und das Leuchten von Taschenlampen erkannt haben will. Mehrere Streifenbesatzungen fuhren die Örtlichkeit beschleunigt an, konnten jedoch keine Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Maisfeldes feststellen. Bei genauerer Nachschau wurde der zuvor entwendete Tresor aus den Lagerhallen der Firma in der Franz-John-Straße aufgefunden. Der Tresor war beschädigt, aber noch verschlossen. Neben dem Tresor lagen die Werkzeuge und der Transportwagen aus dem Einbruch in die Räumlichkeiten des Busunternehmens. Die weitere Fahndung nach den möglichen Tätern, auch mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers, blieb erfolglos. Die ermittelnden Beamten bitten Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder den Einbrüchen geben können, sich unter der Telefonnummer 07841 - 7066 - 0 beim Polizeirevier in Achern zu melden. /vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 21.10.2025 – 11:56

    POL-OG: Offenburg - Verkehrsunfall nach Vorfahrtsmissachtung

    Offenburg (ots) - Am Montagmittag gegen 12:30 Uhr kam es an der Kreuzung der Werderstraße und der Hildastraße zu einem Unfall bei dem viele Einsatzkräfte eingesetzt wurden. Ein 57-jähriger Mercedes-Fahrer soll mit seiner 52-jährigen Beifahrerin die Hildastraße in Richtung Ortenberger Straße befahren haben. An der Kreuzung soll er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 56-Jährigen Ford-Lenkers missachtet haben, ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 11:52

    POL-OG: Appenweier - Zahlreiche Mängel bei Beleuchtungs- und Einbahnstraßenkontrolle

    Appenweier (ots) - Beamte des Polizeipostens Appenweier haben in den Abendstunden des 20. Oktober 2025 eine mehrstündige Verkehrskontrolle mit Fokus auf die Beleuchtungseinrichtungen von Fahrzeugen sowie die Einhaltung der Einbahnstraßenregelung durchgeführt. Im Rahmen der zweistündigen Kontrolle gerieten zunächst zahlreiche Fahrzeugführer ins Visier der Beamten, ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 11:35

    POL-OG: Durmersheim - Nach psychischem Ausnahmezustand in Fachklinik untergebracht

    Durmersheim (ots) - Am Montagnachmittag soll eine Frau gegen 17:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Straße "Auf den Heilberg", mit einem Messer hantiert haben und Passanten bedroht haben. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte soll die 52-Jährige in ein nahegelegenes Waldstück geflohen sein, wodurch sie vorerst nicht auffindbar war. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren