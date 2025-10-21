Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern/Fautenbach - Nach Einbrüchen Tresor aufgefunden

Achern/Fautenbach (ots)

In der Nacht von Sontag auf Montag brachen bisher unbekannte Täter in die Büro- und Werkstatträume eines Busunternehmens in Fautenbach ein. Über eine Leiter und ein aufgehebeltes Fenster gelangten die Täter in das Obergeschoss des Gebäudes und durchsuchten im Anschluss die Räumlichkeiten. Nach jetzigem Erkenntnisstand wurden Werkzeuge wie Hammer, Brecheisen und ein Transportwagen für Reifen entwendet. In der Folge kam es zu einem weiteren Einbruch in Büroräume einer Firma in der Franz-John-Straße. Auch hier wurde ein Fenster aufgehebelt und aus einer Lagerhalle ein massiver Standtresor entwendet. Es ist zu vermuten, dass der schwere Tresor von mehreren Tätern, über eine angrenzende Straße, mit Hilfe eines Fahrzeugs weggebracht wurde. Ein aufmerksamer Anwohner an der L87 meldete am Montagmorgen, gegen 4 Uhr, dass er laute Hammerschläge in einem Maisfeld höre und das Leuchten von Taschenlampen erkannt haben will. Mehrere Streifenbesatzungen fuhren die Örtlichkeit beschleunigt an, konnten jedoch keine Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Maisfeldes feststellen. Bei genauerer Nachschau wurde der zuvor entwendete Tresor aus den Lagerhallen der Firma in der Franz-John-Straße aufgefunden. Der Tresor war beschädigt, aber noch verschlossen. Neben dem Tresor lagen die Werkzeuge und der Transportwagen aus dem Einbruch in die Räumlichkeiten des Busunternehmens. Die weitere Fahndung nach den möglichen Tätern, auch mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers, blieb erfolglos. Die ermittelnden Beamten bitten Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder den Einbrüchen geben können, sich unter der Telefonnummer 07841 - 7066 - 0 beim Polizeirevier in Achern zu melden. /vo

