PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Zwei Einbrüche im Stadtgebiet - Polizei bittet um Hinweise

Oldenburg (ots)

In Oldenburg kam es am Donnerstag und Freitag zu zwei Einbrüchen, bei denen bislang unbekannte Täter Sachschäden verursachten und zum Teil Diebesgut erlangten. Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

+++ Einbruch in Baustellencontainer - Täter flüchtet unerkannt +++

Am frühen Freitagmorgen, den 17.10.2025, gegen 01:30 Uhr, kam es in der Straße Wechloyer Tor auf einem Baustellengelände zu einem Einbruch in einen Baustellencontainer. Nach bisherigen Erkenntnissen öffnete ein bislang unbekannter Täter vermutlich mit einem Winkelschleifer das Vorhängeschloss des Containers und verschaffte sich so Zutritt. Ob der Täter Diebesgut erlangte, ist derzeit noch unklar. Der Unbekannte entfernte sich noch vor dem Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte vom Tatort. (1238458)

+++ Einbruch in Wohnung - Rucksack entwendet +++

Am gestrigen Donnerstag zwischen 13:30 und 14:30 Uhr kam es im Hoikenweg in Oldenburg zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen warf ein unbekannter Täter mit einem noch nicht näher bekannten Gegenstand eine Fensterscheibe ein und verschaffte sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Aus der Wohnung wurde ein Rucksack samt Inhalt entwendet. Der entstandene Schaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. (1237233)

Zeugenhinweise:

Personen, die in den genannten Zeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Nahbereich der Tatorte beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Oldenburg unter der Telefonnummer 0441/790-4115 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Paul Lehmann
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 17.10.2025 – 08:23

    POL-OL: Betrug durch falsche Polizeibeamte - Seniorin übergibt hohe Geldsumme

    Oldenburg (ots) - Am gestrigen Donnerstag, gegen 15:00 Uhr, erhielt eine Seniorin in der Königsberger Straße einen Anruf einer bislang unbekannten Frau, die sich als Polizistin ausgab. Die Anruferin täuschte vor, dass die Enkelin der Angerufenen in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt sei, bei dem eine Person ums Leben gekommen sei. Um eine angeblich drohende ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 09:58

    POL-OL: Mehrere Einbrüche im Stadtnorden - Polizei ermittelt

    Oldenburg (ots) - Wie bereits vergangene Woche berichtet, kam es im Zeitraum vom 4. bis 9. Oktober zu einem Einbruch in ein Wohnhaus am Sackhofsweg. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/6135145) Im Zuge weiterer Ermittlungen wurde nun bekannt, dass es in den letzten zwei Wochen in dem Bereich Sackhofsweg sowie angrenzenden Straßen zu weiteren Taten gekommen ist. Die Polizei Oldenburg bittet daher noch einmal ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 07:50

    POL-OL: +++Schwerer Verkehrsunfall auf A29 mit drei beteiligten Fahrzeugen+++

    Oldenburg (ots) - +++Schwerer Verkehrsunfall auf A29 mit drei beteiligten Fahrzeugen+++ Am Mittwoch, 15.10.2025 gegen 17:50 Uhr befährt ein 43-Jähriger aus dem Landkreis Wittmund mit seinem Kleintransporter Opel Movano die A 29 in Richtung Wilhelmshaven. Zwischen den Anschlussstellen Varel-Bockhorn und Zetel fährt er aus bislang unbekannten Gründen auf den am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren