Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Zwei Einbrüche im Stadtgebiet - Polizei bittet um Hinweise

Oldenburg (ots)

In Oldenburg kam es am Donnerstag und Freitag zu zwei Einbrüchen, bei denen bislang unbekannte Täter Sachschäden verursachten und zum Teil Diebesgut erlangten. Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

+++ Einbruch in Baustellencontainer - Täter flüchtet unerkannt +++

Am frühen Freitagmorgen, den 17.10.2025, gegen 01:30 Uhr, kam es in der Straße Wechloyer Tor auf einem Baustellengelände zu einem Einbruch in einen Baustellencontainer. Nach bisherigen Erkenntnissen öffnete ein bislang unbekannter Täter vermutlich mit einem Winkelschleifer das Vorhängeschloss des Containers und verschaffte sich so Zutritt. Ob der Täter Diebesgut erlangte, ist derzeit noch unklar. Der Unbekannte entfernte sich noch vor dem Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte vom Tatort. (1238458)

+++ Einbruch in Wohnung - Rucksack entwendet +++

Am gestrigen Donnerstag zwischen 13:30 und 14:30 Uhr kam es im Hoikenweg in Oldenburg zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen warf ein unbekannter Täter mit einem noch nicht näher bekannten Gegenstand eine Fensterscheibe ein und verschaffte sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Aus der Wohnung wurde ein Rucksack samt Inhalt entwendet. Der entstandene Schaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. (1237233)

Zeugenhinweise:

Personen, die in den genannten Zeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Nahbereich der Tatorte beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Oldenburg unter der Telefonnummer 0441/790-4115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell