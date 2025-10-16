POL-OL: +++Schwerer Verkehrsunfall auf A29 mit drei beteiligten Fahrzeugen+++

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

Oldenburg (ots)

+++Schwerer Verkehrsunfall auf A29 mit drei beteiligten Fahrzeugen+++

Am Mittwoch, 15.10.2025 gegen 17:50 Uhr befährt ein 43-Jähriger aus dem Landkreis Wittmund mit seinem Kleintransporter Opel Movano die A 29 in Richtung Wilhelmshaven. Zwischen den Anschlussstellen Varel-Bockhorn und Zetel fährt er aus bislang unbekannten Gründen auf den am dortigen Stauende vor der Baustelle Steinhauser Tief auf dem Hauptfahrstreifen stehenden Opel Mokka eines 57-Jährigen aus dem Landkreis Friesland nahezu ungebremst auf. Der Opel wird durch den Aufprall auf den vor ihm stehenden VW ID5 eines 59-Jährigen, ebenfalls aus dem Landkreis Friesland, aufgeschoben. An allen Fahrzeugen entsteht zum Teil erheblicher Sachschaden. Der Fahrer des Opel Mokka musste schwerverletzt durch die FFW Zetel aus seinem Fahrzeug befreit werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn wurde die A29 in Richtung Wilhelmshaven bis ca. 20:00 Uhr voll gesperrt. Der Gesamtschaden wird zurzeit auf 36000,-EUR geschätzt.

