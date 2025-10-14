PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pkw-Diebstahl in Oldenburg - Unbekannte entwenden Fahrzeug von Grundstück

Oldenburg (ots)

Bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag entwendeten bislang unbekannte Täter von einem Grundstück an der Elsflether Straße einen hochwertigen PKW.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Diebe das Fahrzeug von einem umzäunten Grundstück. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Pickup von Mercedes Benz, Modell X-Klasse.

Zeugen, die im Bereich der Elsflether Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des entwendeten Pkw geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Oldenburg unter der Telefonnummer 0441/790-4115 in Verbindung zu setzen. (1222986)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Paul Lehmann
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 14.10.2025 – 08:57

    POL-OL: Ladendieb setzt Reizgas gegen Mitarbeiter ein - Drei Personen leicht verletzt

    Oldenburg (ots) - Am gestrigen Montag, gegen 12:00 Uhr, kam es in einem Supermarkt an der Alexanderstraße in Oldenburg zu einem Vorfall, bei dem drei Mitarbeiter durch Reizgas leicht verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der bislang unbekannte Täter zuvor Waren aus dem Geschäft entwendet. Als er von Mitarbeitern angesprochen wurde, gab er das ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 11:22

    POL-OL: Räuberischer Diebstahl - Täter flüchtet mit vollem Einkaufswagen

    Oldenburg (ots) - Am Samstag, den 11. Oktober 2025, gegen 13 Uhr, kam es in einem Supermarkt am Scheideweg in Oldenburg zu einem räuberischen Diebstahl. Ein 21- Jähriger bezahlte an einer SB-Kasse lediglich eine Kaugummipackung und verließ anschließend mit einem voll beladenen Einkaufswagen den Kassenbereich, ohne die weiteren Waren zu bezahlen. Der aufmerksame ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 11:18

    POL-OL: Einbruch in Hörgerätegeschäft in Bad Zwischenahn - Bargeld entwendet

    Oldenburg (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (10.10.2025 auf 11.10.2025) kam es in Bad Zwischenahn zu einem Einbruch in das Hörgerätegeschäft KIND in der Straße In der Horst. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter durch das Einschlagen einer Fensterscheibe Zutritt zu den Geschäftsräumen und entwendeten Bargeld. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren