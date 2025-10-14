Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
POL-OL: Pkw-Diebstahl in Oldenburg - Unbekannte entwenden Fahrzeug von Grundstück
Oldenburg (ots)
Bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag entwendeten bislang unbekannte Täter von einem Grundstück an der Elsflether Straße einen hochwertigen PKW.
Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Diebe das Fahrzeug von einem umzäunten Grundstück. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Pickup von Mercedes Benz, Modell X-Klasse.
Zeugen, die im Bereich der Elsflether Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des entwendeten Pkw geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Oldenburg unter der Telefonnummer 0441/790-4115 in Verbindung zu setzen. (1222986)
