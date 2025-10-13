Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in Hörgerätegeschäft in Bad Zwischenahn - Bargeld entwendet

Oldenburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (10.10.2025 auf 11.10.2025) kam es in Bad Zwischenahn zu einem Einbruch in das Hörgerätegeschäft KIND in der Straße In der Horst.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter durch das Einschlagen einer Fensterscheibe Zutritt zu den Geschäftsräumen und entwendeten Bargeld.

Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße In der Horst beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Zwischenahn unter der Telefonnummer 04403/927-0 in Verbindung zu setzen. (1214188)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell