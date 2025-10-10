PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Oldenburg (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstagabend (04.10.2025) und dem gestrigen Abend kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus am Sackhofsweg.

Unbekannte Täter warfen eine Fensterscheibe ein und durchsuchten im Anschluss mehrere Räume des Hauses.

Nach bisherigen Erkenntnissen konnten die Einbrecher lediglich mit geringem Diebesgut entkommen. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.

Die Polizei Oldenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.(1208374)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 10.10.2025 – 10:09

    POL-OL: Warnung zur Nutzung von Elektrofahrrädern mit Gasgriff

    Oldenburg (ots) - Derzeit fallen den Kolleginnen und Kollegen im Ammerland und in Oldenburg vermehrt sogenannte Elektrofahrräder mit Gasgriff auf. Die Polizei möchte daher die Bevölkerung für dieses Thema sensibilisieren. Im deutschen Straßenverkehr gelten Fahrräder mit Motorunterstützung bis 25 km/h, sogenannte Pedelecs, als Fahrräder. Elektrofahrräder mit einem Gasgriff, die den Motor auch ohne Treten ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 14:03

    POL-OL: Einbruch in Geschäft - Täter flüchten mit Tresor

    Oldenburg (ots) - In der vergangenen Nacht, gegen 2:15 Uhr, brachen zwei bislang unbekannte Täter in ein Geschäft an der Ecke Bloherfelder Straße / Theodor-Heuss-Straße ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen hebelten die Täter ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zu den Geschäftsräumen. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten einen kleinen Tresor sowie eine geringe Menge Bargeld. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren