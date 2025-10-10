Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Oldenburg (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstagabend (04.10.2025) und dem gestrigen Abend kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus am Sackhofsweg.

Unbekannte Täter warfen eine Fensterscheibe ein und durchsuchten im Anschluss mehrere Räume des Hauses.

Nach bisherigen Erkenntnissen konnten die Einbrecher lediglich mit geringem Diebesgut entkommen. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.

Die Polizei Oldenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.(1208374)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell