PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in Geschäft - Täter flüchten mit Tresor

Oldenburg (ots)

In der vergangenen Nacht, gegen 2:15 Uhr, brachen zwei bislang unbekannte Täter in ein Geschäft an der Ecke Bloherfelder Straße / Theodor-Heuss-Straße ein.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hebelten die Täter ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zu den Geschäftsräumen. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten einen kleinen Tresor sowie eine geringe Menge Bargeld. Anschließend flüchteten die Unbekannten vom Tatort.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der fraglichen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bloherfelder Straße / Theodor-Heuss-Straße beobachtet haben, sich unter 0441/7904115 mit der Polizei in Oldenburg in Verbindung zu setzen.(1199259)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 13:34

    POL-OL: Räuberischer Diebstahl in Innenstadtgeschäft - Tatverdächtiger gestellt

    Oldenburg (ots) - Am Dienstag, den 7. Oktober 2025, kam es gegen 14:45 Uhr zu einem räuberischen Diebstahl in einem Innenstadtgeschäft in Oldenburg. Nach bisherigem Ermittlungsstand betrat ein Mann das Geschäft und nahm dort eine Brille an sich. Anschließend verließ er ohne zu bezahlen den Verkaufsraum. Ein aufmerksamer Mitarbeiter bemerkte den Diebstahl und nahm ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 07:06

    POL-OL: Einbruch in Supermarkt - Tatverdächtiger festgenommen

    Oldenburg (ots) - In der Nacht zu Mittwoch kam es zu einem Einbruch in einen Supermarkt in der Cloppenburger Straße. Dank der Hilfe eines Zeugen konnte die Polizei einen Tatverdächtigen festnehmen. Der Zeuge meldete gegen 2:15 Uhr der Polizei, dass sich eine Person unbefugt in dem Supermarkt befinde. Umgehend wurden mehrere Streifenwagen zum Einsatzort entsandt und das Gebäude weiträumig umstellt. Gemeinsam mit dem ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 11:23

    POL-OL: Trunkenheitsfahrt vor Diskothek -Zeugen helfen bei der Ermittlung von zwei Fahrern

    Oldenburg (ots) - Am Sonntag, den 05.10.2025, um 04:04 Uhr, meldeten Zeugen per Notruf eine mögliche Trunkenheitsfahrt in der Oldenburger Innenstadt. Nach bisherigem Ermittlungsstand beabsichtigte zunächst ein 23-jähriger seinen Kleintransporter vor einer Diskothek am Seitenstreifen der Straße Stau einzuparken. Bei diesem Versuch stieß der 23-jährige mit seinem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren