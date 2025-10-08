Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in Geschäft - Täter flüchten mit Tresor

Oldenburg (ots)

In der vergangenen Nacht, gegen 2:15 Uhr, brachen zwei bislang unbekannte Täter in ein Geschäft an der Ecke Bloherfelder Straße / Theodor-Heuss-Straße ein.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hebelten die Täter ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zu den Geschäftsräumen. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten einen kleinen Tresor sowie eine geringe Menge Bargeld. Anschließend flüchteten die Unbekannten vom Tatort.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der fraglichen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bloherfelder Straße / Theodor-Heuss-Straße beobachtet haben, sich unter 0441/7904115 mit der Polizei in Oldenburg in Verbindung zu setzen.(1199259)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell