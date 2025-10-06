PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OL: Trunkenheitsfahrt vor Diskothek -Zeugen helfen bei der Ermittlung von zwei Fahrern

Oldenburg (ots)

Am Sonntag, den 05.10.2025, um 04:04 Uhr, meldeten Zeugen per Notruf eine mögliche Trunkenheitsfahrt in der Oldenburger Innenstadt. Nach bisherigem Ermittlungsstand beabsichtigte zunächst ein 23-jähriger seinen Kleintransporter vor einer Diskothek am Seitenstreifen der Straße Stau einzuparken. Bei diesem Versuch stieß der 23-jährige mit seinem Auto gegen einen Laternenmast, welcher jedoch nicht beschädigt wurde. Anschließend führte der 23-Jährige einen Fahrerwechsel mit seinem 20-jährigen Beifahrer durch. Der 20-jährige konnte daraufhin den Transporter schließlich am Seitenstreifen abstellen, woraufhin beide das Fahrzeug verließen und in die Diskothek gingen.

Da beide Personen offensichtlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke standen, riefen Zeugen die Polizei, welche die beiden Personen ermitteln konnte. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass beide Personen mit Werten von über 1 Promille deutlich alkoholisiert waren. Der 20-jährige war zudem nicht im Besitz eines Führerscheins.

Beide Personen wurden darauf zu einer Polizeidienststelle gebracht. Hier wurden den Männern durch einen Arzt Blutproben entnommen und der Führerschein des 23-jährigen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg beschlagnahmt. Da die beiden Tatverdächtigen über keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet verfügen, wurde außerdem die Erbringung einer Sicherheitsleistung angeordnet.

Die Autofahrer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis. (1186745)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

