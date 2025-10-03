PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OL: ++ Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer ++

Oldenburg (ots)

Am 02.10.2025, gegen 19:40 Uhr, kam es im Bereich der Staulinie in Oldenburg zu einem schweren Verkehrsunfall. Hierbei befuhr ein 21 - jähriger Radfahrer die Staulinie in Richtung Poststraße. Im Bereich einer Haltestelle querte unvermittelt ein Fußgänger den Radweg, um noch einen Bus zu erreichen. Zwischen Radfahrer und Fußgänger kam es zu einer Berührung, woraufhin der Radfahrer stürzte. Der 21 - jährige Oldenburg erlitt dabei schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fußgänger entfernte sich anschließend unerkannt, ohne seinen Pflichten nachzukommen. In vorliegender Sache wird durch die Polizei ein Ermittlungsverfahren geführt. Mögliche Zeugen zum Unfall werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0441-7904215 zu melden. (Az. 1180069)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Einsatz- und Streifendienst 2
Dienstschichtleiter
Telefon: 0441/7904217
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
