POL-OL: +++ Pressemitteilung des Autobahnpolizeikommissariats Oldenburg: Gefahrenstelle auf A29, Höhe AS Ol-Hafen - Austritt von Mehlstaub +++

Oldenburg (ots)

+++ Am 06.10.2025, ab 07:20 Uhr, wird durch mehrere Verkehrsteilnehmer mitgeteilt, dass die Autobahn 29, Fahrtrichtung Osnabrück, von der Anschlussstelle Oldenburg-Hafen bis zum Autobahnkreuz Oldenburg-Ost durch eine mehlartige Substanz verunreinigt ist. Eine Überprüfung durch die Autobahnpolizei und die Autobahnmeisterei Oldenburg bestätigt diese Feststellungen. Bei der Substanz handelt es sich vermutlich um Mehlstaub, welcher als Futtermittel in der Landwirtschaft eingesetzt wird. Die Fahrbahn wird abschnittsweise durch die Autobahnmeisterei Oldenburg aufgereinigt. Hierbei kommt es zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen. Der Verursacher, welcher zuvor die Ladung verloren hat, ist zurzeit nicht bekannt. Zeugen des Vorfalls, welche den vermeintlichen Verursacher gesehen haben, werden gebeten sich beim Autobahnpolizeikommissariat Oldenburg unter der Telefonnummer 04402 9330 zu melden. (1189827) +++

