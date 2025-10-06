PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pressemitteilung des Autobahnpolizeikommissariats Oldenburg: Gefahrenstelle auf A29, Höhe AS Ol-Hafen - Austritt von Mehlstaub +++

Oldenburg (ots)

+++ Am 06.10.2025, ab 07:20 Uhr, wird durch mehrere Verkehrsteilnehmer mitgeteilt, dass die Autobahn 29, Fahrtrichtung Osnabrück, von der Anschlussstelle Oldenburg-Hafen bis zum Autobahnkreuz Oldenburg-Ost durch eine mehlartige Substanz verunreinigt ist. Eine Überprüfung durch die Autobahnpolizei und die Autobahnmeisterei Oldenburg bestätigt diese Feststellungen. Bei der Substanz handelt es sich vermutlich um Mehlstaub, welcher als Futtermittel in der Landwirtschaft eingesetzt wird. Die Fahrbahn wird abschnittsweise durch die Autobahnmeisterei Oldenburg aufgereinigt. Hierbei kommt es zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen. Der Verursacher, welcher zuvor die Ladung verloren hat, ist zurzeit nicht bekannt. Zeugen des Vorfalls, welche den vermeintlichen Verursacher gesehen haben, werden gebeten sich beim Autobahnpolizeikommissariat Oldenburg unter der Telefonnummer 04402 9330 zu melden. (1189827) +++

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
PK BAB Oldenburg
Telefon: +49(0)4402-933 115
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 08:57

    POL-OL: Schwerer Verkehrsunfall in Westerstede - 22-Jähriger schwer verletzt

    Oldenburg (ots) - In der vergangenen Nacht kam es kurz nach Mitternacht zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Stahlwerkstraße in Richtung Augustfehn. Ein 22-Jähriger wurde schwer verletzt. Ein junger Mann befuhr mit seinem VW Golf die Stahlwerkstraße, als er auf gerader Strecke aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und gegen einen Straßenbaum ...

    mehr
  • 03.10.2025 – 11:57

    POL-OL: ++ Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer ++

    Oldenburg (ots) - Am 02.10.2025, gegen 19:40 Uhr, kam es im Bereich der Staulinie in Oldenburg zu einem schweren Verkehrsunfall. Hierbei befuhr ein 21 - jähriger Radfahrer die Staulinie in Richtung Poststraße. Im Bereich einer Haltestelle querte unvermittelt ein Fußgänger den Radweg, um noch einen Bus zu erreichen. Zwischen Radfahrer und Fußgänger kam es zu einer Berührung, woraufhin der Radfahrer stürzte. Der 21 ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 11:23

    POL-OL: Beleidigung endet mit weiteren Anzeigen gegen 43-Jährigen

    Oldenburg (ots) - Am Mittwochabend, gegen 17:10 Uhr, wurden Polizeibeamte zunächst aufgrund einer Meldung alarmiert, dass ein Mann in der Innenstadt Passanten anpöbele. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 43-jährigen Oldenburger, der sein Verhalten fortsetzte - diesmal gegenüber der eingetroffenen Streife. Lautstark und vor den Augen zahlreicher Passanten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren