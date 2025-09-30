PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch in Dachdeckerbetrieb

Trierweiler (ots)

Zwischen Mittwoch, 24. September, 18:30 Uhr, und Samstag, 27. September, 10:30 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter ein Fenster eines Dachdeckerbetriebs in der Kiemstraße in Trierweiler. Der oder die Täter gelangten so ins Innere des Gebäudes, entwendeten aber scheinbar nichts.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40024
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

