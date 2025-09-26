Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Achtung Abzocke - Zeugen gesucht

Trier (ots)

Ein 23-jähriger Student wurde am Freitag, den 19. September, gegen 16 Uhr, um ein Haar Opfer eines Betruges. Er stand an der Bushaltestelle Nähe der Jugendherberge in der Zurmaiener Straße in Trier als neben ihm ein schwarzer BMW anhielt. Der Fahrer sprach ihn aus seinem Fahrzeug an und erklärte, dass er aus einer wohlhabenden Familie in Dubai stamme. Allerdings habe er seine Debitkarte für die Betankung seines Fahrzeuges vergessen. Der Fahrer bat den jungen Mann um 100 EUR. Als Gegenleistung würde er ihm seinen Goldring überlassen, den er am Finger trug. Der Student erkannte die Betrugsmasche und zückte sein Mobiltelefon, um ein Foto des vermeintlichen Betrügers zu machen. Dies erkannte der Fahrer des BMW und raste davon. Die Anzeige wurde erst später bei der Polizei bekannt. Der Geschädigte beschrieb den Fahrer wie folgt: 180 cm groß, helle Hautfarbe, dunkle Haare, sportlich, etwas breiterer Körperbau. Auf dem Beifahrersitz soll eine Frau mit Kopftuch gesessen haben. Die gesamte Unterhaltung erfolgte in englischer Sprache. Am BMW war ein Ausfuhrkennzeichen ohne Länderkennung angebracht. Die Polizei warnt zur Vorsicht bei solchen Angeboten im Tausch Bargeld gegen Gold. Es handelt sich im Regelfall um minderwertigen Metallschmuck und somit um einen Betrugsversuch unter Vortäuschung einer Notlage.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können und potentielle weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier unter 0651 983-43390 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell