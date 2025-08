Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fliege als "Unfallverursacher"

Jena (ots)

Nach eigenen Angaben löste eine nervende Fliege im Fahrzeug einen Verkehrsunfall aus. Eine 23-Jährige befuhr am Sonntagabend die Stadtrodaer Straße Richtung Zentrum. Auf Höhe Lobeda-Altstadt treibt es der fliegende Fahrgast so weit, dass die Frau ihr ein Ende bereiten will. Jedoch verlor sie dadurch die Kontrolle über den VW und touchierte auf gut 30 Metern die Leitplanke sowie ein Geländer am rechten Fahrbahnrand. Der entstandene Schaden an der Fahrbahnbegrenzung beträgt knapp 5.000,- Euro. Am VW ist der Schaden mit gut 20.000,- Euro vierfach höher. Auch war dieser nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell