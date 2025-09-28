PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Autofahrer nötigt andere unter Verwendung von Blaulicht

Trier (ots)

Am Samstag, den 27.09.2025 soll es gegen 22:00 Uhr zu einem Vorfall in Trier und anschließend auf der BAB 602 gekommen sein.

Nach Zeugenaussagen soll ein Autofahrer andere Verkehrsteilnehmer genötigt und zum Zwecke des schnelleren Vorankommens "Blaulicht" verwendet haben. Damit einhergehend soll er die zulässige Höchstgeschwindigkeit deutlich überschritten und andere Fahrzeug in riskanter Fahrweise überholt haben.

Den Fahrer erwarten nun aufgrund seiner Fahrweise und der Verwendung des "Blaulichts" mehrere Strafanzeigen.

Die Polizeiautobahnstation Schweich sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Polizeiautobahnstation Schweich
Leinenhof 2
54338 Schweich
Telefon: 06502 9165-0
E-Mail: pastschweich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

