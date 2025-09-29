Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 13-Jährigen

Trier (ots)

Der vermisste 13-Jährige aus Welschbillig ist bereits unmittelbar nach Veröffentlichung der Öffentlichkeitsfahndung wohlbehalten wieder angetroffen worden.

Wir bitten alle Medien, die Name und Foto des Mannes öffentlich geteilt hatten, diese zu löschen oder unkenntlich zu machen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell