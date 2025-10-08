Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Räuberischer Diebstahl in Innenstadtgeschäft - Tatverdächtiger gestellt

Oldenburg (ots)

Am Dienstag, den 7. Oktober 2025, kam es gegen 14:45 Uhr zu einem räuberischen Diebstahl in einem Innenstadtgeschäft in Oldenburg.

Nach bisherigem Ermittlungsstand betrat ein Mann das Geschäft und nahm dort eine Brille an sich. Anschließend verließ er ohne zu bezahlen den Verkaufsraum. Ein aufmerksamer Mitarbeiter bemerkte den Diebstahl und nahm die Verfolgung des Tatverdächtigen auf.

Nach einer kurzen Fluchtstrecke konnte der Mitarbeiter den Mann einholen und festhalten. Dieser riss sich jedoch los, wobei sein Shirt beschädigt wurde, und flüchtete weiter in einen Seitengang, wo er sich schließlich hinhockte. Gemeinsam mit einer hinzukommenden Passantin sprach der Mitarbeiter den Mann erneut an. Auf Aufforderung händigte der Tatverdächtige die entwendete Brille wieder aus und wartete anschließend auf das Eintreffen der Polizei.

Die eintreffenden Beamten stellten die Personalien des Mannes fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls ein. Aufgrund einer bereits bestehenden medizinischen Behandlungsnotwendigkeit wurde der Tatverdächtige im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht.(1196752)

