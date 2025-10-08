Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in Supermarkt - Tatverdächtiger festgenommen

Oldenburg (ots)

In der Nacht zu Mittwoch kam es zu einem Einbruch in einen Supermarkt in der Cloppenburger Straße. Dank der Hilfe eines Zeugen konnte die Polizei einen Tatverdächtigen festnehmen.

Der Zeuge meldete gegen 2:15 Uhr der Polizei, dass sich eine Person unbefugt in dem Supermarkt befinde. Umgehend wurden mehrere Streifenwagen zum Einsatzort entsandt und das Gebäude weiträumig umstellt.

Gemeinsam mit dem Ladeninhaber betraten die Beamten den Markt und stellten eine Beschädigung im Dachbereich fest. Der mutmaßliche Einbrecher konnte zunächst nicht angetroffen werden.

Eine Streifenbesatzung stellte jedoch auf dem Dach des Gebäudes eine männliche Person fest, die das Dach des Marktes als Einstieg genutzt hatte. Der 35-jährigen Mann verließ schließlich freiwillig das Dach des Marktes, wo er von den Beamten erwartet wurde.

Der Tatverdächtige wurde vor Ort überprüft und anschließend zur Dienststelle gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde ihm auf Grund einer Alkoholisierung eine Blutprobe entnommen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls.(1198812)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell