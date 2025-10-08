Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Oldenburg (ots)

Am heutigen Mittwoch, gegen 16:20 Uhr, kam es auf dem Portsloger Damm in Kayhauserfeld zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Eine 34-jährige aus der Gemeinde Bad Zwischenahn befuhr mit ihrem VW Passat die Straße in Richtung Edewecht, während eine 36-jährige Oldenburgerin mit ihrem Mazda aus entgegengesetzter Richtung kam. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten die Fahrzeuge jeweils mit der linken vorderen Fahrzeugseite. Die Fahrzeuge wurden dadurch im Bereich der Radaufhängung stark beschädigt, so dass diese nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die beiden Fahrzeugführerinnen wurden durch die Kollision leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Zwischenahn unter 04403-9270 zu melden. -1202507

