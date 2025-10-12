Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Pkw überschlägt sich auf Butjadinger Straße++

Oldenburg (ots)

Am Samstag kam es gegen 15:00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Butjadinger Straße in Oldenburg. Ein 82-jähriger Mann aus Oldenburg befuhr mit seinem Fahrzeug die Butjadinger Straße stadtauswärts. Aus bislang ungeklärter Ursache kommt er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert dabei mit einer Straßenlaterne. Das Fahrzeug überschlägt sich und bleibt kopfüber auf der Straße liegen. Die 82-jährige Beifahrerin kann sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und bleibt unverletzt. Der Fahrer musste durch Rettungskräfte aus dem Fahrzeug befreit werden und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden, für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen wurde die Straße gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (1215104)

