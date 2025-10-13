Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Räuberischer Diebstahl - Täter flüchtet mit vollem Einkaufswagen

Oldenburg (ots)

Am Samstag, den 11. Oktober 2025, gegen 13 Uhr, kam es in einem Supermarkt am Scheideweg in Oldenburg zu einem räuberischen Diebstahl.

Ein 21- Jähriger bezahlte an einer SB-Kasse lediglich eine Kaugummipackung und verließ anschließend mit einem voll beladenen Einkaufswagen den Kassenbereich, ohne die weiteren Waren zu bezahlen. Der aufmerksame Ladendetektiv beobachtete dies und hielt den Mann außerhalb des Geschäfts an, woraufhin dieser versuchte, sich loszureißen und zu flüchten. Der Täter konnte jedoch bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt. (1214085)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell