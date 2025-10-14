Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Ladendieb setzt Reizgas gegen Mitarbeiter ein - Drei Personen leicht verletzt

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Montag, gegen 12:00 Uhr, kam es in einem Supermarkt an der Alexanderstraße in Oldenburg zu einem Vorfall, bei dem drei Mitarbeiter durch Reizgas leicht verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der bislang unbekannte Täter zuvor Waren aus dem Geschäft entwendet. Als er von Mitarbeitern angesprochen wurde, gab er das Diebesgut zunächst zurück. Als der Tatverdächtige anschließend zur Feststellung seiner Personalien im Geschäft verbleiben sollte, setzte er plötzlich Reizgas gegen drei Beschäftigte ein und flüchtete. Die drei Mitarbeiter erlitten dabei leichte Verletzungen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Oldenburg unter der Telefonnummer 0441/790-4115 in Verbindung zu setzen. (1221261)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell