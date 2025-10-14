PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Lkw verliert Ladung auf der A 28 - Zeugenaufruf +++

Oldenburg (ots)

Bereits am vergangenen Montag, 06.10.2025, gegen 16:00 Uhr, hat ein unbekannter Lkw auf der Autobahn 28 in Fahrtrichtung Leer im Bereich des Autobahndreiecks Oldenburg-West beim Befahren der dortigen Kreisfahrt mehrere schwere Metallstangen verloren, die sich daraufhin auf der Fahrbahn verteilten.

Zur Bergung der verlorenen Ladung war eine Sperrung des Fahrstreifens durch die Autobahnmeisterei Oldenburg erforderlich.

Durch den Vorfall ist es glücklicherweise zu keinem Verkehrsunfall gekommen.

Der Lkw-Fahrer hat den Verlust der Ladung offensichtlich nicht bemerkt und ist weitergefahren.

Da sich bislang kein Verlierer bei der Polizei gemeldet hat, werden nun Zeugen gesucht, die Angaben zu dem Lkw oder zur Herkunft/zum Ziel der Ladung machen können.

Diese werden gebeten, sich bei dem Autobahnpolizeikommissariat Oldenburg unter der Telefonnummer 04402/9330 zu melden. (1192462)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
PK BAB Oldenburg
Telefon: +49(0)4402-933 115
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
