PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Polizei stoppt mutmaßlichen Betrüger mit "Autobahngold"-Masche - Zeugen gesucht

Oldenburg (ots)

Am Montag, den 13.10.2025, gegen 16:00 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte nach mehreren Hinweisen durch aufmerksame Verkehrsteilnehmer auf einem Parkplatz der Autobahn 28 in Fahrtrichtung Bremen einen Pkw mit britischen Kennzeichen.

Der 30-jährige Fahrer steht im Verdacht, unter dem sogenannten "Autobahngold"-Vorwand versucht zu haben, mehrere Verkehrsteilnehmer anzuhalten und um Geld zu bitten. Hierbei wird den Geschädigten unter dem Vorwand einer Notsituation vermeintlich echter Goldschmuck verkauft.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt der Mann an verschiedenen Stellen der Autobahn A293 und A29 rund um Oldenburg andere Verkehrsteilnehmer an und gab vor, Geld für Treibstoff und Essen zu benötigen.

Bei einer durch richterliche Anordnung veranlassten Durchsuchung des Fahrzeugs wurden Bargeld sowie mehrere goldfarben glänzende, mutmaßlich unechte Ringe aufgefunden und sichergestellt. Gegen den Fahrzeugführer wurde zunächst ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Betrugs eingeleitet. Des Weiteren wurde eine Sicherheitsleistung einbehalten. Geschädigte sind bislang nicht bekannt.

Mögliche Geschädigte, die im Zusammenhang mit der beschriebenen Vorgehensweise am Montag angesprochen wurden, werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Oldenburg unter der Telefonnummer 04402-933115 in Verbindung zu setzen. (1222357)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Paul Lehmann
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 14.10.2025 – 18:32

    POL-OL: +++ Lkw verliert Ladung auf der A 28 - Zeugenaufruf +++

    Oldenburg (ots) - Bereits am vergangenen Montag, 06.10.2025, gegen 16:00 Uhr, hat ein unbekannter Lkw auf der Autobahn 28 in Fahrtrichtung Leer im Bereich des Autobahndreiecks Oldenburg-West beim Befahren der dortigen Kreisfahrt mehrere schwere Metallstangen verloren, die sich daraufhin auf der Fahrbahn verteilten. Zur Bergung der verlorenen Ladung war eine Sperrung des Fahrstreifens durch die Autobahnmeisterei Oldenburg ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 12:58

    POL-OL: Pkw-Diebstahl in Oldenburg - Unbekannte entwenden Fahrzeug von Grundstück

    Oldenburg (ots) - Bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag entwendeten bislang unbekannte Täter von einem Grundstück an der Elsflether Straße einen hochwertigen PKW. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Diebe das Fahrzeug von einem umzäunten Grundstück. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 08:57

    POL-OL: Ladendieb setzt Reizgas gegen Mitarbeiter ein - Drei Personen leicht verletzt

    Oldenburg (ots) - Am gestrigen Montag, gegen 12:00 Uhr, kam es in einem Supermarkt an der Alexanderstraße in Oldenburg zu einem Vorfall, bei dem drei Mitarbeiter durch Reizgas leicht verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der bislang unbekannte Täter zuvor Waren aus dem Geschäft entwendet. Als er von Mitarbeitern angesprochen wurde, gab er das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren