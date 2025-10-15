Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Polizei stoppt mutmaßlichen Betrüger mit "Autobahngold"-Masche - Zeugen gesucht

Oldenburg (ots)

Am Montag, den 13.10.2025, gegen 16:00 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte nach mehreren Hinweisen durch aufmerksame Verkehrsteilnehmer auf einem Parkplatz der Autobahn 28 in Fahrtrichtung Bremen einen Pkw mit britischen Kennzeichen.

Der 30-jährige Fahrer steht im Verdacht, unter dem sogenannten "Autobahngold"-Vorwand versucht zu haben, mehrere Verkehrsteilnehmer anzuhalten und um Geld zu bitten. Hierbei wird den Geschädigten unter dem Vorwand einer Notsituation vermeintlich echter Goldschmuck verkauft.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt der Mann an verschiedenen Stellen der Autobahn A293 und A29 rund um Oldenburg andere Verkehrsteilnehmer an und gab vor, Geld für Treibstoff und Essen zu benötigen.

Bei einer durch richterliche Anordnung veranlassten Durchsuchung des Fahrzeugs wurden Bargeld sowie mehrere goldfarben glänzende, mutmaßlich unechte Ringe aufgefunden und sichergestellt. Gegen den Fahrzeugführer wurde zunächst ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Betrugs eingeleitet. Des Weiteren wurde eine Sicherheitsleistung einbehalten. Geschädigte sind bislang nicht bekannt.

Mögliche Geschädigte, die im Zusammenhang mit der beschriebenen Vorgehensweise am Montag angesprochen wurden, werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Oldenburg unter der Telefonnummer 04402-933115 in Verbindung zu setzen. (1222357)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell