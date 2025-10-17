PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Betrug durch falsche Polizeibeamte - Seniorin übergibt hohe Geldsumme

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Donnerstag, gegen 15:00 Uhr, erhielt eine Seniorin in der Königsberger Straße einen Anruf einer bislang unbekannten Frau, die sich als Polizistin ausgab.

Die Anruferin täuschte vor, dass die Enkelin der Angerufenen in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt sei, bei dem eine Person ums Leben gekommen sei. Um eine angeblich drohende Untersuchungshaft der Enkelin zu vermeiden, sei die Zahlung einer hohen Kaution notwendig.

In dem Glauben, ihrer Enkelin zu helfen, übergab die Seniorin im weiteren Verlauf eine erhebliche Geldsumme an einen bislang unbekannten männlichen Abholer.

Er wird als ca. 175cm groß, 30-40 Jahre alt und von südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Er hat schwarze Haare und war mit einer dunklen Jacke sowie Hose bekleidet.

Die Polizei warnt erneut vor dieser Betrugsmasche: Geben Sie am Telefon keine persönlichen Daten oder Vermögensauskünfte preis und übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. Im Zweifel legen Sie auf und melden sich bei der Polizei.

Zeugen, die in dem genannten Fall verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Oldenburg unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden. (1236721)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Paul Lehmann
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 09:58

    POL-OL: Mehrere Einbrüche im Stadtnorden - Polizei ermittelt

    Oldenburg (ots) - Wie bereits vergangene Woche berichtet, kam es im Zeitraum vom 4. bis 9. Oktober zu einem Einbruch in ein Wohnhaus am Sackhofsweg. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/6135145) Im Zuge weiterer Ermittlungen wurde nun bekannt, dass es in den letzten zwei Wochen in dem Bereich Sackhofsweg sowie angrenzenden Straßen zu weiteren Taten gekommen ist. Die Polizei Oldenburg bittet daher noch einmal ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 07:50

    POL-OL: +++Schwerer Verkehrsunfall auf A29 mit drei beteiligten Fahrzeugen+++

    Oldenburg (ots) - +++Schwerer Verkehrsunfall auf A29 mit drei beteiligten Fahrzeugen+++ Am Mittwoch, 15.10.2025 gegen 17:50 Uhr befährt ein 43-Jähriger aus dem Landkreis Wittmund mit seinem Kleintransporter Opel Movano die A 29 in Richtung Wilhelmshaven. Zwischen den Anschlussstellen Varel-Bockhorn und Zetel fährt er aus bislang unbekannten Gründen auf den am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren