POL-OL: Mehrere Einbrüche im Stadtnorden - Polizei ermittelt

Oldenburg (ots)

Wie bereits vergangene Woche berichtet, kam es im Zeitraum vom 4. bis 9. Oktober zu einem Einbruch in ein Wohnhaus am Sackhofsweg. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/6135145)

Im Zuge weiterer Ermittlungen wurde nun bekannt, dass es in den letzten zwei Wochen in dem Bereich Sackhofsweg sowie angrenzenden Straßen zu weiteren Taten gekommen ist.

Die Polizei Oldenburg bittet daher noch einmal Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Stadtnorden beobachtet haben, sich bei der Polizei Oldenburg unter der Telefonnummer: 0441-7904115 zu melden. (1208374)

