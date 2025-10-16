PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Mehrere Einbrüche im Stadtnorden - Polizei ermittelt

Oldenburg (ots)

Wie bereits vergangene Woche berichtet, kam es im Zeitraum vom 4. bis 9. Oktober zu einem Einbruch in ein Wohnhaus am Sackhofsweg. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/6135145)

Im Zuge weiterer Ermittlungen wurde nun bekannt, dass es in den letzten zwei Wochen in dem Bereich Sackhofsweg sowie angrenzenden Straßen zu weiteren Taten gekommen ist.

Die Polizei Oldenburg bittet daher noch einmal Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Stadtnorden beobachtet haben, sich bei der Polizei Oldenburg unter der Telefonnummer: 0441-7904115 zu melden. (1208374)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Paul Lehmann
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

