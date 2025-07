Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hoher Sachschaden

Ilmenau (ots)

Gestern Abend befuhr ein 22-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinters den Gladiolenweg in Richtung Blumenstraße und beabsichtigte seine Fahrt geradeaus in Richtung Krokusweg fortzusetzen. Dabei übersah der Mann offenbar einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten 40-jährigen Fahrer eines VW, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Durch den Zusammenstoß kippte das Zustellerfahrzeug auf die Seite und beschädigte dadurch unter anderem zwei in einer Einfahrt geparkte Pkw (BMW, Toyota), einen Grundstückszaun sowie eine Hauswand. Der durch den Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 55.000 Euro geschätzt. An vier Fahrzeugen entstand Totalschaden; ein Abschleppunternehmen kam zum Einsatz. Personen wurden nicht verletzt. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell