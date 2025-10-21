Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Nach Parkplatzrempler Geschädigter gesucht

Bühl (ots)

Am Montagnachmittag gegen 17.30 Uhr kam es in der Eisenbahnstraße, auf Höhe der Sparkasse, zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Geschädigte sich unbemerkt entfernt haben soll, ohne Kenntnis vom Unfall gehabt zu haben. Ein 85-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer soll rückwärts aus der Einfahrt des Geldinstituts herausgefahren sein und hierbei einen, auf der Eisenbahnstraße parkenden, blauen PKW beschädigt. Im Anschluss zum Unfall, habe der Verursacher auf die Rückkehr des Geschädigten gewartet, wurde jedoch zwischenzeitlich abgelenkt. In diesem Zeitraum fuhr der Unfallbeteiligte weg, vermutlich ohne Kenntnis vom Schaden an seinem Fahrzeug genommen zu haben. Beim beschädigten Fahrzeug soll es sich um eine blaue Limousine handeln, die nun einen Schaden im Bereich des linken vorderen Kotflügels haben dürfte. Die ermittelnden Beamten bitten Personen, die Hinweise zum Fahrzeug oder dessen Lenker geben können, sich unter der Telefonnummer 07223 99097-0 beim Polizeirevier in Bühl zu melden.

/lo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell