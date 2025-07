Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbrecher unterwegs

Borken (ots)

Tatort: Borken, Lägde;

Tatzeit: 19.07.2025, 03.45 Uhr;

Einbrecher gestört hat ein Bewohner einer Erdgeschosswohnung an der Straße Lägde in Borken. Der Mann hatte in der Nacht zu Sonntag Geräusche an seiner Wohnungstür wahrgenommen. Er klopfte von innen an die Tür und schlug die Täter so vermutlich in die Flucht. An der Tür konnten Einbruchsspuren festgestellt werden. In eine weitere Wohnung an derselben Straße gelangten Unbekannte in derselben Nacht, indem sie ein Fenster gewaltsam öffneten. Sie erbeuteten Bargeld und mehrere Uhren. Ob es sich um die gleichen Täter handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell