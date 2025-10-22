Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Wohnungseinbruchsdiebstahl

Sinzheim (ots)

Am Dienstag soll es zwischen 13 Uhr und 22 Uhr im Finkenweg zu einem Einbruch gekommen sein. Die bislang unbekannten Täter sollen sich mutmaßlich über die zur Gebäuderückseite gelegene Terrassentür Zutritt zum Wohnanwesen verschafft haben. Anschließend sollen sie das Anwesen durchsucht und Wertgegenstände entwendet haben. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Ob es sich um einen oder mehrere Einbrecher handelte, ist bislang ebenfalls noch nicht bekannt. Zeugen die Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

/si

