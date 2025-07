LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt

Katzhütte (ots) - Im Zeitraum von Freitag bis Montag besprühten bisher unbekannte Täter in Katzhütte Hauswände und Container. Die Schriftzeichen, in unterschiedlichen Größen, wurden in verschiedenen Farben angebracht. Zeugen welche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0195818 bei der Polizei Saalfeld, Tel.: 03671 560 zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr