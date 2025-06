Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei beendet dreijährige Flucht

Neuenburg am Rhein (ots)

Ein per Haftbefehl gesuchter Mann ist in einem Reisebus aus Spanien an der französischen Grenze festgenommen worden. Er sitzt jetzt in Haft.

Am Samstag (14.06.2025) geriet der algerische Staatsangehörige am Grenzübergang in Neuenburg am Rhein in die Kontrolle der Bundespolizei. Eine Überprüfung ergab, dass ihn im Jahr 2021 ein Gericht wegen Urkundenfälschung zu einer Geldstrafe in Höhe von 2.800 Euro verurteilt hatte, die der in Spanien wohnende Mann bislang jedoch nicht bezahlt hat. Aus diesem Grund hatte die Staatsanwaltschaft vor drei Jahren einen Haftbefehl erlassen. Die Geldstrafe konnte der 63-Jährige vor Ort nicht bezahlen. Jetzt steht ihm eine mehrmonatige Ersatzfreiheitsstrafe bevor.

